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Elbistanspor Store açıldı

Elbistanspor’a maddi gelir sağlamak amacıyla kurulan Elbistanspor Store mağazası törenle açıldı.

Elbistanspor Store açıldı
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Elbistanspor Store’de, çocuk, bayan ve erkekler için tişört, forma, şapka, sweatshirt, ceket gibi kulübe ait lisanslı ürünlerin satışı yapılıyor.

Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde hizmet verecek Elbistanspor Store’nin açılış programına, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Güneş, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, Elbistanspor Teknik Direktörü Mutlu Doğan, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan dua öncesi konuşan Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, tüm Elbistanlıları ve taraftarları, Elbistanspor’a destek olmaya çağırdı. Başkan Çiftlikli, “Elbistanspor Store, 2020 yılında kulübümüze mail gelir sağlamak ve büyük Elbistanspor taraftarını lisanslı ürünlerle buluşturmak için kurulmuştur. Taraftarlarımıza kaliteli ürünleri uygun fiyattan sunarak, 2020 yılı itibariyle Elbistan’da ilk mağazamız ile hizmete başlamıştır. Perakende mağazacılık sektöründe işinde uzmanlaşmış geniş kadromuz ile yolumuza devam ederken her zaman taraftarımıza hizmet etmekten mutluluk duymaktayız. 15 gün içerisinde de Elbistanspor Kültür Merkezi’ni açacağız. Bizim tek isteğimiz, 3.Lig yolunda tüm Elbistanlıların bizlere destek olması. Elbistanspor’un lisanslı ürünlerini almalarını istiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz Bey’e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistanspor’u kurumsallaştırmayı istediklerini söyledi.

Başkan Gürbüz, “Elbistanspor’un bundan sonraki süreçte daha başarılı sonuçlar almasını, altyapısının güçlü olmasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda da adım atmak için öncelikle Elbistan Belediyesi’nde Gençlik ve Spor Müdürlüğü kurduk. Biz, bu şehrimizin sporun her türlüsünü taşıyabilecek güce potansiyele gelmesini istiyoruz. Bütün branşlarda iddialı olsun, takımlarımız ve sporcularımız, ulusal ve uluslar arası platformlarda şehrimizi temsil etsinler istiyoruz. Bu kendiliğinden olmuyor. İstemekle de olmuyor. Çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sporu ve sporcuyu gerçekten desteklememiz gerekiyor. Altyapının güçlü olması gerekiyor. Yerel idarelerin desteklemesi; her şeyden önce halkın sporu sevmesi ve desteklemesi gerekiyor. Bugün açılışını yaptığımız Elbistanspor Store’nin geliri tamamen kulübümüze ait olacak. İnşallah burada kentimizin tanıtımı hem de kulübümüzün daha güçlü olmasıyla ilgili sermayenin oluşumu sağlanacak. Ben, bu işletmeye hep beraber sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Elbistanspor Store’nin açılış kurdelesi kesildi.


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Elbistanspor Store Açıldı
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