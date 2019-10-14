Elbistanspor, Siverek deplasmanından puansız döndü

Firkan Tüysüz Stadında karşılaşmayı Hatay bölgesinden Erhan Kaya yönetti. Hatay bölgesinden Abdulkerim Dalgaç ile Oğuz Yücel Aslan yardımcı hakem olarak görev yaptı. Dördüncü Hakem ise Hatay bölgesinden Ali Taşan oldu. Kırmızı beyazlı ekibimiz sahaya, Ali Karadeniz, Mehmet Akif Alıcı, Mehmet Doğan, Bünyamin Kılınç, Volkan Bekçi, Öner Yüzer, Ali Özdiller, Volkan Süer, Hasan Güler, Mazlum Güneş, Muhammed Göksu ilk 11’i ile çıktı.

Elbistanspor, 38.dakikada Salih Kartal'ın penaltıdan attığı gol ile Siverek Belediyespor karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattı. Ev sahibi ekip, 60.dakikada Emre Yüce işe skoru 2-0’a getiren golü attı. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Elbistanspor, ilk mağlubiyetini almış oldu.

Siverek Belediyespor, bu galibiyetle Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta puanını 10’a çıkarırken, Elbistan Spor, ise 5 puanda kaldı.





