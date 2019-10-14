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Elbistanspor, Siverek deplasmanından puansız döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL), 2.Grup’ta 4.hafta maçında Siverek Belediyespor ile karşılaşan Elbistanspor, maçı 2-0 yenik tamamlayarak sezondaki ilk mağlubiyetini aldı.

Elbistanspor, Siverek deplasmanından puansız döndü

Firkan Tüysüz Stadında karşılaşmayı Hatay bölgesinden Erhan Kaya yönetti. Hatay bölgesinden Abdulkerim Dalgaç ile Oğuz Yücel Aslan yardımcı hakem olarak görev yaptı. Dördüncü Hakem ise Hatay bölgesinden Ali Taşan oldu. Kırmızı beyazlı ekibimiz sahaya, Ali Karadeniz, Mehmet Akif Alıcı, Mehmet Doğan, Bünyamin Kılınç, Volkan Bekçi, Öner Yüzer, Ali Özdiller, Volkan Süer,  Hasan Güler, Mazlum Güneş, Muhammed Göksu ilk 11’i ile çıktı.

Elbistanspor, 38.dakikada Salih Kartal'ın penaltıdan attığı gol ile Siverek Belediyespor karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattı. Ev sahibi ekip, 60.dakikada Emre Yüce işe skoru 2-0’a getiren golü attı. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Elbistanspor, ilk mağlubiyetini almış oldu.  

Siverek Belediyespor, bu galibiyetle Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta puanını 10’a çıkarırken,  Elbistan Spor, ise 5 puanda kaldı.


 

 


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burak 13 saat önce

geçen yılın takımı bundan iyidi şampiyonluk diye kurulan takıma bak iyiki küme düşme yok birtane elbistanlının olmadı elbistanspor sanki 1920 maraş sadece formalar değişik iyi olsalardı orayı bırakmazlardı yazık bu takıma ne şartlarda çıktı buraya ama malesef kimse sahiplenmiyor maraşlılara teslim edilmiş yazık

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