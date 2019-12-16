Elbistanspor, sezonun ilkyarısını 3 puanla kapattı

BAL 2.Grup’ta 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, hafta sonunda oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Elbistanspor, ilkyarının son maçında, Nizipspor’u konuk etti. Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı, Mardin bölgesinden Murat Ercan yönetirken. Şanlıurfa bölgesinden Emrah Yücekaya ile Diyarbakır bölgesinden Kerem Kaan yardımcı hakem olarak görev yaptı. Elbistanspor, sahaya Berkay, Mehmet Doğan, Batuhan Ünal, Muhammed Göksu, Ali Özdiller, Volkan Bekçi, Mazlum, Mustafa. Öner Yüzer, Yunus, Hakan ilk 11'i ile çıktı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Elbistanspor’un ilk golü, 55.dakikada geldi. Elbistanspor, Mehmet Doğan’ın golü ile 1-0 öne geçti. Farkı arttırmak için yüklenen Elbistanspor’un ikinci golü de ilk golden 4 dakika sonra geldi. Mehmet Doğan, 59.dakikada rakip fileleri havalandırarak takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Konuk ekip Nizipspor'un skoru 2-1’e getiren golü 73.dakikada geldi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma Elbistanspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Elbistanspor, bu galibiyetle puanını 18 çıkarıp 7.sıraya yükseldi.







