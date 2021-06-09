Elbistanspor sezonun ilk maçını kaybetti

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezonun ilk maçında Türkoğlu Belediyespor’u ağırlayan Elbistanspor, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından peş peşe ertelenen Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezon başladı. 4. Bölge Grubu’nda yer alan Elbistanspor, sezonun ilk maçını Türkoğlu Belediyespor’la oynadı. Elbistan sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Hamza Pehlivan yönetti. Ali Bezgin, Abdulkerim Dalgaç ve Günay Doğukan Yılmaz da yardımcı hakem olarak görev yaptı. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş izledi.

Elbistanspor, sahaya Mehmet Dilaver, Mehmet Doğan, İlyas Aksu, Fatih Özen, Semih Kurtulmuş, Sefa Ayvaz, özgür Meriç Gayretli, Zafer Çuvalcı, Feyzan Furkan Göroğlu, Metehan Terzi ve Osman Mertoğlu ilk 11’i ile başladı. Maçın ilk bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk yarının bitimine kısa süre kala konuk ekip bulduğu golle Elbistanspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.

İkinci 45 dakikada ise her iki takımın atakları sonuçsuz kaldı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.