Elbistanspor, Şanlıurfa deplasmanından puansız döndü

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL)) 16.hafta karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, Şanlıurfa Belediyespor’un konuğu oldu. Müsabakayı Diyarbakır bölgesinden Metin Ateş yönetirken, Bingöl bölgesinden Zahit Yanılmaz ile Bitlis bölgesinden Serhat Güzel yardımcı hakem olarak görev yaptı ŞUTİM Futbol Dünyası sahasında oynanan karşılaşmada Volkan Bekçi'nin golleri ile umutlanan Elbistanspor, kalesinde 3 gol görerek sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Elbistanspor, Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta 21 puanda kalırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ise puanını 29 yaptı.