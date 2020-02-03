Elbistanspor, Şanlıurfa deplasmanından puansız döndü

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL)) 16.hafta karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, Şanlıurfa Belediyespor’un konuğu oldu. Müsabakayı Diyarbakır bölgesinden Metin Ateş yönetirken, Bingöl bölgesinden ​ Zahit Yanılmaz ile Bitlis bölgesinden Serhat Güzel yardımcı hakem olarak görev yaptı ŞUTİM Futbol Dünyası sahasında oynanan karşılaşmada Volkan Bekçi'nin golleri ile umutlanan Elbistanspor, kalesinde 3 gol görerek sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Elbistanspor, Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta 21 puanda kalırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ise puanını 29 yaptı.