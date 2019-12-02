Elbistanspor, Pütürge Belediyespor’u eli boş gönderdi

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 11.hafta maçları oynandı. Kırmızı beyazlı temsilcimiz Elbistanspor, Malatya ekiplerinden Pütürge Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşmayı Şanlıurfa bölgesinden Yusuf Adnan Kendirciler yönetirken, yardımcı hakem olarak, Diyarbakır bölgesinden Mehmet Polat ile Şanlıurfa bölgesinden Muhammed Mustafa Çalışır görev yaptı.

Konuk ekip Pütürge Belediyespor, karşılaşmanın ilk dakikalarında bulduğu golle skoru 1-0 yaptı. Golden sonra rakip kaleye yüklenen ve ataklarını sıklaştıran Elbistanspor, aradığı golü 25.dakikada buldu. Skora denge geldikten sonra hızlı ataklarla rakip kaleyi bunaltan Elbistanspor’un 2.golü 32.dakikada geldi. Maçın 40.dakikasında bir gol daha bulan kırmızı beyazlı ekibimiz, soyunma odasına 3-1 önde gitti. Karşılaşmanın 2.yarısında başka gol sesi çıkmadı. Elbistanspor, bu galibiyetle 3 haftalık kötü gidişe dur dedi.

Elbistanspor, bu galibiyetle puanını 14’e yükselterek 8.sırada yer aldı.





