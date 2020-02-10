Elbistanspor, öne geçtiği maçtan 2-1 yenik ayrıldı

Elbistanspor, ligin ikinci devresinde ilk kez kendi seyircisi önünde oynadı. Elbistanspor’un konuğu ise, Siverek Belediyespor oldu. Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Mersin bölgesinden Burak Doğru yönetirken yardımcı hakem olarak Mersin bölgesinden Ozan Bozkurt ile Adana Bölgesinden Emrullah Pars görev yaptı. Elbistanspor sahaya, Berkay Nizam, Mustafa Yaşar Boşnak, Batuhan Ünal, Onur Alperen Külek, Murat Candan, Ünal Kurtuluş, Yasin Akkuru, Volkan Bekci, Serkan Kamalak, Hanefi Karahanlı, Cuma Donar ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Serkan Kamalak’ın attığı golle öne geçen Elbistanspor, 62.ve 64.dakikalarda gelen gollere engel olamadı. Başka gol olmayınca karşılaşma, konuk ekip Siverek Belediyespor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Temsilcimiz Elbistanspor, bu sonuçla 21 puanda kaldı.







