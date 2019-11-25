Elbistanspor, lidere farklı yenildi

Adıyaman Atatürk stadında oynanan karşılaşmayı Mardin bölgesinden Orhan Karaboğa yönetirken, Mardin bölgesinden İbrahim Aksoy ile Şırnak bölgesinden Baran Özgür ve Ayta yardım hakem olarak görev yaptı. Elbistanspor, sahaya Ali, Mehmet Doğan, Batuhan Ünal, Muhammed Göksu, Ali Özdiller, Onur Alperen Külek, Mazlum Güneş Volkan Bekçi, Yunus, Öner Yüzer ve Volkan Bekci ilk 11'i ile başladı. Grup lideri Adıyaman 1954 Spor, karşılaşmayı 7-0 kazandı.

10.hafta sonunda Elbistanspor, 11 puanla 9.sırada yer alırken Adıyaman 1954 Spor’da 26 puanla liderlik koltuğunu korudu.

