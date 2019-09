Elbistanspor Kulüp Başkanı Davdav, istifa etti

Kulüp başkanlığı döneminde sportif ve altyapı noktasında birçok önemli başarılara imza attıklarını belirten Av. Sertan Davdav, istifası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu başarıya katkı sunan herkese teşekkür etti.

Av. Davdav, şunları söyledi:

“2017 yılı Eylül ayından itibaren mutlulukla ve onurla yürüttüğüm Elbistanspor Kulüp Başkanlığı görevinden an itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca; Kahramanmaraş 1.Amatör Küme’de şampiyonluk yaşayarak, kulübün sportif başarı anlamında tarihinde en önemli başarısını ve tarihinde ilk kez lig atlanmasını sağlamak, kulübün yıllardır içerisinde bulunan sahipsizliğine bir nebze olsun katkıda bulunarak saygınlığının artırılması, yıllardır ayakta maç izleyen taraftarlarımız için tribün inşa edilmesi adına girişimlerde bulunup toplam 2 bin 500 kişi kapasiteye sahip tribünlerin inşası ile sahamızın küçük bir stadyum havasına kavuşması ve benzeri daha birçok önemli işlere imza attık.

Bu başarıları ve kazanımları sağlamamızda emeği bulunan yönetim kurulunda beraber çalıştığımız arkadaşlara, maddi olarak en küçüğünden en büyüğüne kadar yardımda bulunan herkese, başta her maçımız öncesi duaları ile takımımıza destek olan sevgili anneme ve aileme, bu dikenli yolda yürürken her zaman ihmal ettiğim biricik eşime, bu yola çıkarken ve her zaman yanımda olan, ilk maçımıza çıktığımızda 6-0 mağlubiyetten sonra bile şampiyon olacağız dediğimde hiç kimse bize inanmaz iken ve dalga geçtiğinde bana inanan ve güvenen dostlarıma, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca adaylık sürecinde ve belediye başkanı seçildikten sonra, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve kendisini bir belediye başkanından öte bir ağabey ve dost olarak gördüğüm Sayın Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ediyorum. İnşallah Elbistanspor, Sayın Mehmet Gürbüz’ün Belediye Başkanlığı süresince hak ettiği yere gelecektir.”

Tek isteğinin, Elbistanspor’un başarısı için tüm halkın kenetlenmesi olduğunu ifade eden Av. Sertan Davdav, “Maddi imkansızlıkları nedeniyle, iki yıldır kendi şahsi imkanlarım ile kulüp lehine yaptığım harcamalar ile alakalı kulüpten herhangi bir hak ve alacak talebim olmamakla beraber, bu tutarların kulübe bağış olarak kaydedilmesi ve benden sonra gelecek kişi ve kişilere kulüp ne zaman bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa arkalarında bir nefer olarak yine maddi manevi elinden gelen tüm desteği sergileyecek bir Sertan Davdav olacağının bilinmesini istiyorum. Yönetim kurulu başkanlığım esnasında, istemeden kırdığım biri oldu ise haklarını helal etmelerini temenni ederim. Ben de kırılmışlıklarımdan ötürü kim de ne hakkım var ise helal ediyorum.

Tek isteğim yıllardır kurmayı istediğimiz ve zirve mücadelesi yapabilecek bu teknik heyetin ve futbolcu kadrosunun korunması için, bütün Elbistan halkının kenetlenmesi ve yardımcı olmasıdır. Gerçekten mücadelesini verdiğimiz ve çektiğimiz acılara değecek nitelikli ve ahlaklı spor insanlarını bir araya getirildi ve bu kadronun şampiyonluk yaşatması tamamen şehir olarak bizim onlara vereceğimiz desteklerle gerçekleşebilecektir” ifadelerini kullandı.