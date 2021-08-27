Elbistanspor, kongreye gidiyor

Elbistanspor Kulübü’nden kongre kararı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Uzun zamandır olduğu gibi her sene kısık bütçe ve zor şartlar altında lige katılım sağlayan kulübümüz için kongre kararı aldık. Kongrede yeniden aday olmayacağız” denildi.

Açıklamada, kulübü maddi ve manevi olarak desteklemek amacıyla kendi çabaları birçok girişimde bulunsalar da yeterli katkıya ulaşamadıklarını belirten kulüp yöneticileri, şu ifadeleri kullandılar:

“Her zaman kulüp menfaati için kapı kapı dolaştık ve maddi-manevi olarak elimizden geleni yaptık ama maalesef 3-5 kişinin çabalaması ile kulübün geleceğine katkı sağlamıyoruz. Büyük firmaların, büyük kurum ve kuruluşların desteği olmadan ancak bu kadar oluyor. İnşallah bizden sonra takımımız daha iyi yerlere gelir ve bu takıma sahip çıkılır. Maalesef kulübümüzün o kadar çok eksiği var ki her sefer de dile getirsek de bir arpa boyu yol kat edemedik. Kalacak yer probleminden tutun yemek problemine kadar hepsi ile uğraştık. İnşallah bizden sonraki yönetim bu sorunları çözer. Maalesef her şey dışarıdan gözüktüğü gibi kolay olmuyor. Belki bazıları bizi suçlu görecek belki de bu çabalarımız için bize teşekkür edecek. Ama 3 kişinin elinden gelen bu kadar herkes hakkını helal etsin.”