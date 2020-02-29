Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı uzatmada yenildi

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 21.hafta karşılaşmaları oynandı. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, Mardin Büyükşehir Belediye Başakspor’u konuk etti. Üst üste aldığı mağlubiyetler nedeniyle kötü gidişata dur demek için sahaya çıkan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, başa baş geçen ilk seti 25-22 kaybetti. İkinci sete daha istekli ve etkili başlayan filenin sultanları, 25-23’lük skorla setlerde durumu 1-1’e taşıdı. Maçın 3.setinde de aynı üstün oyununu sahaya yansıtan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, bu seti de 25-21 kazanarak geriden gelip öne geçti. Karşılaşmanın son setini de alarak galibiyete ulaşmak isteyen filenin sultanları, 4.sette rakibine boyun eğdi. Bu seti 25-19 kazanan konuk ekip, skoru 2-2’ye getirdi. Maçın tie break setini ise konuk ekip, 15-12’lik skorla kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla 21 puana yükselerek grupta 10.sırada yer aldı.