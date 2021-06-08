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Elbistanspor ilk maçına çıkıyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden temsilcimiz Elbistanspor, sezonun ilk maçında Türkoğlu Belediyespor’u ağırlayacak. Karşılaşma, pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz oynanacak.

Elbistanspor ilk maçına çıkıyor
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Covid-19 süreci nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından peş peşe ertelenen Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezon başlıyor. Değişen ve zorlaşan şartlar nedeniyle birçok takım lige katılmama yönünde karar alırken temsilcimiz Elbistanspor, katılım başvurusunda bulunmuştu. Elbistanspor, 4. Bölge Grubu’nda mücadele edecek. Elbistanspor, sezonun ilk maçını evinde oynayacak. 9 Haziran’daki karşılaşma sentetik çim sahada saat 17.00’de başlayacak. Elbistanspor’un konuğu ise Türkoğlu Belediyespor olacak. Karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, hızlandırılmış bir sezon olacağını belirtti. Çarşamve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 maç yapacaklarını ifade eden Başkan Çiftlikli, “Elbistanspor, yeşil sahalara dönüyor. İnşallah, bu sezon taraftarımıza ve şehrimize şampiyonluk yaşatacağız. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm gücümüzü sahaya yansıtıp 3 puanla sezona başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncularımız da bu motivasyonla maça hazırlandı.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde maça seyirci alınmayacak. Ancak tüm taraftarlarımızın ve kırmızı beyazlı formaya gönül veren Elbistanlıların desteklerini yanımızda hissedeceğiz. Şampiyonluk hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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