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Elbistanspor, ikinci yarının ilk maçından yenik ayrıldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta sezonun ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep Ankasspor’la karşılaşan Elbistanspor, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Elbistanspor, ikinci yarının ilk maçından yenik ayrıldı
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Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı başladı. Temsilcimiz Elbistanspor, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep Ankasspor’un konuğu oldu. Gaziantep Gazikent Stadında oynanan karşılaşmayı Mersin bölgesinden Hasan Can Tamtekin yönetirken. Perihan Ece ile Mertcan Demir yardımcı hakem olarak görev yaptı. Genç oyuncularla sahaya çıkan Elbistanspor, 30.dakikada Süleyman Güçlü'nün golüyle 1-0 öne geçse de, Gaziantep Ankasspor'un gollerine engel olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Elbistanspor, bu sonuçla 18 puanda kalırken, Gaziantep Ankasspor ise puanını 28’e yükseltti.

 


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