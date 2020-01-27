Elbistanspor, hükmen galip sayıldı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2019-2020 sezonu 15.hafta karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, fikstüre göre 15.haftada 1920 Maraşspor’la oynaması gerekiyordu. Ancak 1920 Maraşspor’un, sezonun ilk yarısında ligden çekilmesi sonucunda karşılaşma oynanmadı. Elbistanspor, rakibinin maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı. 3 puan da Elbistanspor’un hanesine yazıldı.
Elbistanspor, böylece puanını 21’e yükseltti ve 8.sırada yerini aldı.
Elbistanspor, böylece puanını 21’e yükseltti ve 8.sırada yerini aldı.