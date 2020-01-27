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Elbistanspor, hükmen galip sayıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, rakibi 1920 Maraşspor’un ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı.

Elbistanspor, hükmen galip sayıldı
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 Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2019-2020 sezonu 15.hafta karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, fikstüre göre 15.haftada 1920 Maraşspor’la oynaması gerekiyordu. Ancak 1920 Maraşspor’un,  sezonun ilk yarısında ligden çekilmesi sonucunda karşılaşma oynanmadı. Elbistanspor, rakibinin maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı. 3 puan da Elbistanspor’un hanesine yazıldı.

Elbistanspor, böylece puanını 21’e yükseltti ve 8.sırada yerini aldı.


Yerel Manşetler
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