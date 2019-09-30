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Elbistanspor, hükmen galip

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta rakibi sahaya çıkmayan Elbistanspor, hükmen galip sayılarak 3 puanın sahibi oldu.

Elbistanspor, hükmen galip
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Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2019-20120 sezonunun ikinci hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynandı. İlk maçında evinde ağırladığı Gaziantep Ankas Spor’la berabere kalan temsilcimiz Elbistanspor, ligin ikinci haftasında 1920 Maraşspor’un konuğu olacaktı. Ev sahibi ekip 1920 Maraşspor, 29 Eylül Pazar günü saat 15.00’te Hanefi Mahçiçek Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Elbistanspor’un karşısına çıkmadı. Saha çıkmayan 1920 Maraşspor, hükmen mağlup sayıldı. Elbistanspor, 3-0 hükmen galip sayıldığı hafta sonunda puanını 4’e çıkararak ligde 3.sıraya yükseldi.

Elbistanspor, 3.hafta maçını ise, evinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’la 6 Ekim’de oynayacak. Karşılaşma, sentetik çim sahada saat 15.00’te başlayacak.

 


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Duyarlı Albıstani 19 saat önce

Gazatacı vatandaş nasıl oğünerek sentetik çim saha deyor vah zavallı Albıstan vah

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Ilhan Duisburg 17 saat önce

Bunuda alamassa zaten sasardim.aferim

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CUMA ÖZCAN 16 saat önce

FATİH ÇİFLİKLİ BAŞKAN ELBİSTANSPOR ŞAMPİYON

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