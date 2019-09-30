Elbistanspor, hükmen galip

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2019-20120 sezonunun ikinci hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynandı. İlk maçında evinde ağırladığı Gaziantep Ankas Spor’la berabere kalan temsilcimiz Elbistanspor, ligin ikinci haftasında 1920 Maraşspor’un konuğu olacaktı. Ev sahibi ekip 1920 Maraşspor, 29 Eylül Pazar günü saat 15.00’te Hanefi Mahçiçek Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Elbistanspor’un karşısına çıkmadı. Saha çıkmayan 1920 Maraşspor, hükmen mağlup sayıldı. Elbistanspor, 3-0 hükmen galip sayıldığı hafta sonunda puanını 4’e çıkararak ligde 3.sıraya yükseldi.
Elbistanspor, 3.hafta maçını ise, evinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’la 6 Ekim’de oynayacak. Karşılaşma, sentetik çim sahada saat 15.00’te başlayacak.
Gazatacı vatandaş nasıl oğünerek sentetik çim saha deyor vah zavallı Albıstan vah