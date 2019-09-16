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Elbistanspor hazırlık maçında mağlup oldu

2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele edecek Elbistanspor, evinde oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Elbistanspor hazırlık maçında mağlup oldu
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Yeni sezon öncesinde sentetik çim sahada Malatya İdman Yurdu ile bir hazırlık maçı yapan Elbistanspor, iyi bir oyun sergilediği mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Elbistanspor, konuk ettiği Malatya İdman Yurdu karşısında aradığı golü Muhammet Göksu ile buldu. Misafir takıma galibiyeti getiren golleri Hamza ve Hacı Tunç kaydetti. Elbistanspor, sezon öncesi aynı grupta yer alan rakibi Malatya İdman Yurdu’na 2-1’lik skorla mağlup oldu.

14 takımın yer aldığı 2. Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimiz Elbistanspor, ilk maçını Gaziantep Ankas Spor’la evinde oynayacak.






Yerel Manşetler
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Burak 23 saat önce

Bu elbistanspordan bişey olmaz

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