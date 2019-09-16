Elbistanspor hazırlık maçında mağlup oldu

Yeni sezon öncesinde sentetik çim sahada Malatya İdman Yurdu ile bir hazırlık maçı yapan Elbistanspor, iyi bir oyun sergilediği mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Elbistanspor, konuk ettiği Malatya İdman Yurdu karşısında aradığı golü Muhammet Göksu ile buldu. Misafir takıma galibiyeti getiren golleri Hamza ve Hacı Tunç kaydetti. Elbistanspor, sezon öncesi aynı grupta yer alan rakibi Malatya İdman Yurdu’na 2-1’lik skorla mağlup oldu.

14 takımın yer aldığı 2. Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimiz Elbistanspor, ilk maçını Gaziantep Ankas Spor’la evinde oynayacak.











