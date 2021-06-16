Elbistanspor grup lideri ile oynadığı maçtan puan çıkaramadı

Bölgesel Amatör Lig 4.Bölge 2.Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, evinde oynadığı maçta grup lideri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a 2-0 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Bölge 2.Grup’ta 3.hafta mücadeleleri oynandı. Geride kalan 2 haftada puan alamayan Elbistanspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı. Sentetik çim sahadaki karşılaşmayı Burak Aksak yönetti. Mehmet Erdoğan, Abdullah Semerci, Hasan Rıza Akol ise yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Elbistanspor, sahaya Mehmet Dilaver, Mehmet Doğan, Ömer Kara, İlyas Aksu, Semih Kurtulmuş, Sefa Ayvaz, Özgür Meriç Gayretli, Zafer Çuvalcı, Feyzan Furkan Güroğlu, Onur Kurt ve Osman Mertoğlu ilk 11’i ile başladı.

Konuk ekip ise Abdullah Bilal Toplu, Mehmet Şirin Gümüş, İbrahim Yıldırım, Muhammed Furkan Demir, Gökalp Kahya, Abdullah Berat Demir, Sinan Kızılay, Furkan Coşkun, Mehmet Hasan Caylan, Mustafa Bayram Çakır ve Fırat Man ilk 11’i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 68.ve 85.dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Elbistanspor, bu mağlubiyette henüz puanla tanışamazken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ise grup liderliğini sürdürdü.