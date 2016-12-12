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Elbistanspor, gol oldu yağdı

Kahramanmaraş Süper Amatör Lig’de mücadele eden Elbistanspor, kendi evinde misafir ettiği Arsan Sümerspor’u 4-0 yenerek puanını 9’a çıkarıp, ilk sıraya yerleşti.

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Elbistanspor, gol oldu yağdı

Kahramanmaraş Süper Amatör Lig’de mücadele eden Elbistanspor, kendi evinde misafir ettiği Arsan Sümerspor’u 4-0 yenerek puanını 9’a çıkarıp, ilk sıraya yerleşti.

Kahramanmaraş Süper Amatör Ligi B Grubunda yer alan Elbistanspor, Arsan Sümerspor'u konuk etti.

Karşılaşma öncesinde İstanbul’daki terör saldırısında şehit olanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Elbistan Sentetik Çim Saha’da oynan karşılaşmaya oldukça atak başlayan kırmızı beyazlı ekip, rakip kalede aradığı golü 8. dakikada Oğuzhan’la buldu. Ataklarına devam eden Elbistanspor, ilk yarının son dakikalarından Halil İbrahim’in attığı golle skoru 2-0’a getirdi. İlk 45 dakika bu skorla kapandı. İkinci yarıya da atak futbolla başlayan kırmızı beyazlı ekibimiz, 56. dakikada skoru 3-0’a getiren golü Ferhat’la buldu. Karşılaşmanın skorunu tayin eden gol ise 90. dakikada kaptan Mahmut’tan geldi. Karşılaşma bu golle Elbistanspor’un 4-0 üstünlüğü ile son buldu.

Elbistanspor, bu galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu. 

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Salih 1 hafta önce

Boş işler iş işten geçti

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