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Elbistanspor, Gaziantep deplasmanından puansız döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta, Gaziantepspor’un konuğu olan Elbistanspor, sahadan 90.dakikada yediği golle 2-1 yenik ayrıldı.

Elbistanspor, Gaziantep deplasmanından puansız döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 6.hafta karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, Gaziantespor’un konuğu oldu. Gaziantep Batur Stadında oynanan karşılaşmayı Mersin bölgesinden Yusuf Can Teker yönetirken,  Aksaray bölgesinden Abdurrahim Akça ile Muhammet Cafer Algül ise yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Maça hızlı başlayan Elbistanspor, aradığı golü 23.dakikada Bünyamin Kılınç’la buldu. Ev sahibi ekibin, Bünyamin Kılınç’ın attığı gole cevabı ise 38.dakikada geldi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 90.dakikasına kadar her iki takımın da gol çabaları sonuçsuz kaldı. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde ise ev sahibi ekibi 3 puana götüren gol geldi. Elbistanspor, 90.dakikada yediği bu golle sahadan 2-1 yenik ayrılarak zirve yarışında yara aldı.

Elbistanspor, bu sonuçla Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta 8 puanla 9.sırada yer alırken, Gaziantepspor ise -18 puanla 14.sırada bulunuyor.


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