Elbistanspor galibiyetle tanıştı

Elbistanspor, Bölgesel Amatör Lig 4.Bölge 2.Grup’ta, 5.haftanın maçında Viranşehir Sanayispor'u konuk etti. Sentetik İlçe stadında oynanan karşılaşmayı Ali Emir Yolcu yönetti. Ercan Çat ve Muhammet Cafer Algül yardımcı hakem olarak görev yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Nağaç oldu. Elbistanspor, sahaya Berkay Nizam, Ali Gülme, Fatih Özen, Semih Kurtulmuş, Enes Emre Güçlü, Özgür Meriç Gayretli, Muhammet Mustafa Demir, 1Özcan Polat, Onur Kurt, 6Yavuz Selim Şentürk ve Mehmet Doğan ilk 11’i ile başladı. Konuk ekibin ilk 11’i ise, Gökhan Zirekli, Recep Çoban, Caner Turp, İbrahim Şekkeli, Burak Tolun, Ömer Ekineken, Emre Yüce, Lokman Akyıldız, Muhammed Akyıldız, Nihat Apaydın ve Kemal Aras’tan oluştu.

Maça oldukça istekli başlayan kırmızı beyazlı ekip, 28.dakika Özcan Polat'ın golüyle 1-0 öne geçti. Viranşehir skoru 43.dakikada Kemal Aras ile 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Elbistanspor, ikinci yarının hemen başında Onur Kurt’un attığı golle tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca temsilcimiz Elbistanspor, maçtan galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.