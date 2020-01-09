Elbistanspor'dan açıklama

Elbistanspor’un kadın voleybol takımı ve futbol takımının bir bütün olduğu belirtilen açıklamada, “Şehrimizi Profesyonel bir lig olan Kadınlar Voleybol 1. Liginde temsil eden bir voleybol, Bölgesel Amatör Ligde temsil eden bir futbol takımımız var. Her şeyden önce Elbistanspor Futbol ve Voleybol takımı ile bir bütündür ve Elbistan’ı en iyi şekilde temsil etmek adına çıktığımız her karşılaşmada büyük bir özveri ve alın teri dökerek mücadele etmektedir. Bugün iki takımımızın karşılaşmalarda mücadele ettiğini konuşmak yerine futbol ya da voleybol takımımız ile ilgili dedikodular ve haksız söylemler hakkında konuşuyoruz.

Elbistanspor’un başarısı için mücadele etmek katkıda bulunmak adına çaba sarf etmek gerekirken, herhangi bir emeği ve başarı kaygısı olmayan insanların sadece takımı yıpratmak adına yapmış oldukları çalışma ve çaba kime hizmet etmektedir. Söz konusu, sözüm ona eleştirilerde elde edilmek istenen sonuç nedir? Gençlerin bundan sonraki süreçte spora özendirilmesi ve yönlendirmeleri dururken kimler ne amaçla Elbistan’ın iki değerini karşı karşıya getirmek istemektedir? Gündemi Elbistanspor üzerinden belirlemek isteyenler takımlarımızı olumsuz etkilemektedir.

Takımımız yönetiminde tüm siyasi partilerin ilçe başkanları veya yönetim kurulu üyeleri yer almaktadır. Farklı görüşlerden farklı düşüncelerden kişileri aynı ortak noktada birleştirme ve kucaklama gücü olan sporu, anlamsız bir tartışmanın parçası haline getirmek isteyenler ilk başta şehrimize zarar vermektedir. Kulübümüzü siyasi bir tartışmanın içine çekmek şüphesiz hiçbir siyasi partiye fayda sağlamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Elbistan adına mücadele eden kadın voleybol takımı ve futbol takımlarının başarıdan başka bir şey düşünmediği vurgulanan açıklamada ““Tüm hemşehrilerimizin bildiği üzere kulübümüz sıkıntılı bir süreçten geçmekte ve bu süreçte Elbistan adına mücadele eden takımlarımız başarıdan başka bir şey düşünmemektedir. Dışarıdan takımlarımız hakkında yapılan haksız söylemler oyuncularımıza da yansımaktadır. Tabi ki eleştirilere her zaman açığız. Ancak bu eleştirileri takımlarımızın daha fazla nasıl başarılı olabilir, ne tür katkılar sağlanmalı ve destekleri daha fazla nasıl artırabilir anlamında olmasını isterdik. Özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmanın en büyük adresi olan sporun, eleştirmek yerine desteklenmesi en büyük arzumuzdur. Spor evrenseldir ve her türlü tartışma mecrasından uzak ve üstün olmalıdır.

Sahamızda oynadığımız tüm karşılaşmalarımızda olan taraftar desteğiniz hem futbol hem de kadın voleybol takımımıza güç vermekte ve galibiyetle sonuçlanmaktadır. Oyuncularımız çocuklarımıza örnek olmaktadır. Ve biz inanıyoruz ki bugün karşılaşmalarda oyuncularımızı izleyen bazı kardeşlerimiz, çocuklarımız Elbistan’ımızı ileride temsil eden birer sporcular olacaktır. Spor yapan insandan ve spordan zarar gelmez düsturu ile bizlere yaklaşmanızı ve Elbistanspor için birlik beraber olmanın zamanı geldiği hatırlatmak isteriz. Maddi ve manevi yaşadığımız her zorluğun Elbistan halkının ve tüm STK’larının birlikte olması ile çözüleceğini biliyoruz. Biz biriz, Bir Beraberiz.” ifadelerine yer verildi.

Elbistan’ın iki spor branşında temsil edildiği ifade edilen açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün iki spor branşında faaliyet gösteren kulübümüz basketbol, atletizm, güreş, masa tenisi, yüzme ve boks gibi branşları ile de faaliyet gösterip şehrimizi birçok alanda temsil etmeyi hedeflemektedir.

Biz her şeye rağmen Elbistan için mücadele etmeye, gençleri spora özendiremeye ve Elbistan’ın tanıtımında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”