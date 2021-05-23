Elbistanspor, BAL’dan çekilmeme kararı aldı

Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, 2020-2021 sezonu katılım belgelerini federasyona teslim ettiklerini belirterek, “Kulübümüzün hak ettiği yeşil sahalarda olması gerektiği ve takımına gönül vermiş değerli taraftarlarımızın bu sevdadan mahrum kalmaması için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi süreci nedeniyle sürekli ertelenen Bölgesel Amatör Lig’le (BAL) ilgili olarak ligde yer almak isteyen takımlardan 21 Mayıs tarihine kadar yeni şartlar doğrultusunda katılım belgelerini teslim etmelerini istedi. 266 kulüpten birçoğu lige katılmama yönünde karar aldı. Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve güçlü bir kadro kuran Elbistanspor ise, ligde kalma kararı verdi.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, yönetim kurulu toplantısı sonrasında alınan ligde kalma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Federasyonun aldığı kararların, takımların mevcut duruma ek olarak birçok ağır yükü sırtlamasına neden olduğunu ifade eden Başkan Çiftlikli, “TFF’nin almış olduğu kararlar doğrultusunda oluşan ağır şartlar ve bir türlü oluşmayan lig sistemi, sürekli ertelenen lig takvimleri, Covid-19 testi gibi masraflarının kulüplerce karşılanması ve sadece 30 kulüpten birinin 3. Lig’e yükselmesi gibi, karşılanması zor olan şartlara rağmen bu kararı aldık. Hatta nerdeyse amatör kulüplere ‘lige katılmayın daha iyi’ gibi bir anlayışla mücadele ettik” şeklinde konuştu.

Başkan Çiftlikli, şunları söyledi:

“Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden şehrimizin takımının, bu senede yeşil sahalarda mücadelesini izletebilmek adına Elbistanspor yönetimi olarak baştan sona uzun bir mücadele verdik. Oluşan tüm bu zor şartlara rağmen; şehrimizin bir tane takımı olan kırmızı beyaz sevdamızın, Elbistanspor’umuzun bugün itibariyle 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirttiği kurallar doğrultusunda katılım evraklarını teslim ederek işlemlerimizi tamamladık. Her zaman ve her şartta bu güzide kulübümüzün, hak ettiği yerde yeşil sahalarda olması gerektiğini ve bu şehrin takımına gönül vermiş siz değerli taraftarlarımızın bu sevdadan mahrum kalmaması için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk.”

Bu süreçte takıma ve kulübe destek olanlara teşekkür eden Elbistanspor Kulüp Başkanı fatih Çiftlikli, “Elbistanspor camiası olarak, bu kutlu yolda; başta bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, en az bizler kadar mücadele ve mesai harcayan, tüm zorlu şartlara rağmen bu takımın bu sene sahalarda olarak şehrimizi en güzel şekilde temsil etmesi gerektiğini vurgulayan ve tüm camianın ve hatta şehrimizin bir bütün halinde takıma destek vererek sadece şampiyonluğa ulaşma hedefinde olması gerektiğini belirten Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e ve daha sonra ise maddi ve manevi fedakarlıkları ile takımımızdan aldığı her kuruşu helal ettiren futbolcularımıza teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.