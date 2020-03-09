Elbistanspor, 3 puanı 2 golle aldı

Sezonun 19.haftasında Gaziantepspor ve 20.haftasında da Sürsürüspor, maçlarında 3-0 hükmen galip sayılan Elbistanspor, yaklaşık 1 ay sonra ilk kez taraftarının karşısına çıktı. Elbistanspor’un 21.hafta maçındaki konuğu Fırat Üniversitesispor oldu. Elbistan sentetik çim sahada oynanan maçı, Uğurcan Gökler yönetti. Karşılaşmanın ilkyarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda daha atak bir futbol sergileyen Elbistanspor, 62.ve 66.dakikada Serkan Kamalak'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Elbistanspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Temsilcimiz Elbistanspor, bu galibiyetle puanını 30’a çıkararak 8.sırada yer aldı.