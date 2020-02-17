Elbistanspor, 10 kişi kaldığı maçı 3-1 kaybetti

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 18.hafta maçları hafta sonunda oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, Kilis Belediyespor’un konuğu oldu. Kilis 7 Aralık stadında oynanan karşılaşmayı Gürkan Tanoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Engin Çalışcı ve Soner Özçelik yaptı. Elbistanspor, sahaya, Berkay Nizam, Mustafa Yaşar Boşnak, Batuhan Ünal, Onur Alperen Külek, Murat Candan, Ünal Kurtuluş, Yasin Akkuru, Volkan Bekçi, Serkan Kamalak, Hanifi Karahanlı, Cuma Donar ilk 11'i ile çıktı. Elbistanspor'da 35.dakikada Onur Alperen Külek kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kilis Belediyespor'un golleri, 4.11 ve 51.dakikada Özcan Polat’tan geldi. Elbistanspor'un tek golünü ise Murat Candan attı.

Temsilcimiz Elbistanspor, bu sonuçla 21 puanda kalırken, Kilis Belediyespor ise puanını 26 yaptı.



