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Elbistanlıların yardımları İdlib’teki mazlumların yüzünü güldürdü

İçişleri Bakanlığı’nın uhdesinde başlatılan; ‘Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız’ kampanyası çerçevesinde Elbistan’dan toplanan yardımlar, Suriye’nin İdlib bölgesindeki yetimlere ve mazlumlara ulaştırıldı.

Elbistanlıların yardımları İdlib’teki mazlumların yüzünü güldürdü
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İçişleri Bakanlığı tarafından İdlib’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle başlatılan; AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, Hayrat Yardım, Hüdayi Vakfı, İHH ve Sadakataşı'nın destek verdiği ‘Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız’ kampanyasında Elbistan’dan toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesinin dağıtımı tamamlandı.

Yardım kampanyası ile ilgili olarak değerlendirme yapan Hayrat Vakfı Elbistan Temsilcisi Şener Kara, “Elbistan’da Çarşı Atik Cami yanında 18 Aralık-19 Ocak 2020 tarihleri arasında kurulan yardım çadırımızda gıda, ihtiyaç malzemeleri ve kıyafetten oluşan 2 tır insani yardım malzemelerimizi kendi mihmandarlığımız ve refakatimizde götürerek yüzlerce ihtiyaç sahibi aile ve yetimleri sevindirdik.

Bizlere bu sevinci vesile kılan İçişleri Bakanlığımıza, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, Elbistan Belediyemize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve Elbistan halkına teşekkür ediyoruz. Yapılan bu hayırlar çerçevesinde Cenabı Allah ülkemizi ve memleketimizi muhafaza eylesin inşallah” diye konuştu.


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