Elbistanlılar evlerine kapandı, sokaklar ve caddeler bomboş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Elbistan’a sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar evlerine kapanırken caddeler ve sokaklar da bomboş kaldı. Yasağın başladığı saat 24.00’ten itibaren teyakkuza geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinden itibaren de denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, şehir merkezine çıkan bütün ana caddeler şerit ve barikatlarla kapattı. Diğer ana arterlerde de kontrol noktaları oluşturuldu. Açık olan fırınların çevresinde de sürekli denetimler yapıldı. Yasak kapsamı dışında oldukları için sokağa çıkanların da çalışma ve izin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç megafonlarından, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın 2 gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kırsal mahallelerde denetimlerde bulundu. Sorumluluk sahasında kalan yol güzergahlarındaki akaryakıt istasyonu başta olmak üzere işyerlerini denetleyen jandarma ekipleri, izne tabii olanlarla ilgili de şehirlerarası yollarda uygulamalarda bulundu.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle, ilçede 2 gün boyunca nöbetçi akaryakıt istasyonu ve veteriner hekim uygulaması yapıldı. Fırınlar da yasak boyunca açık tutuldu. Fırıncılar, kendi araçları ile mahalle aralarında ekmek dağıtımı yaptı. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Halk Ekmek fabrikasından talepte bulunan vatandaşlara ekmek dağıttı.

Yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 100 kişiye ceza kesildi

Elbistan’da, sokağa çıkma yasağına uymayan 99 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası kesilirken 1 kişiye de adli işlem yapıldı.

Yasak boyunca aralıksız denetim yapan polis ekipleri, 70 kişiye, jandarma ekipleri de 29 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten idari işlem yaptı. Polis ekipleri ayrıca 1 kişiye de yasak kapsamında adli işlem uyguladı. Böylece Elbistan’da 2 günlük sokağa çıkma yasağında işlem yapılan kişi sayısı 100 oldu.

Kaymakam Demir, yasağa uyan Elbistanlılara teşekkür etti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde riayet gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Demir, “Değerli hemşerilerimizin karantina kararına uyma konusundaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı sona erdikten sonra da lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Biz birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Evde kal Elbistan. Sağlıkla kal Elbistan” mesajını paylaştı.





