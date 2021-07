Elbistanlılar-Der Kitap Kahve açıldı

Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Maraşfed Başkanı Uğur Yinanç, siyasi partilerin ilçe teşkilat başkanları ve Kahramanmaraşlılar katıldı.

Törenin açılış konuşması ve projenin tanıtımını İstanbul Elbistanlılar Derneği Başkan Latif Erdoğan yaptı.

Erdoğan, konuşmasında; “Bizleri yönetime talip olmaya iten nedenler, ilçemizin, geçmişteki değerlerini, bugünün değerleriyle bütünleştirerek daha da ileriye taşınmasına yardımcı olmak; Elbistan’ımızın tanıtılmasına ve her yönüyle kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Çünkü bir yöreyi kalkındırmak aynı zamanda ülkeyi kalkındırmaktır. Her insanımızın fert fert önemli olduğuna inanıyor ve ihmal edilecek, yok sayılacak hiç bir değerimizin olmadığı bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yürüyüşün kararlılığı ilk adımlarında gizlidir. Bir toplumun gücü ise değerlerinde saklıdır. Bu anlamda temel değerlerimiz adalet, özgürlük, ahlak ve onurdur. Bizler Kitap Kahve projemizin sacayaklarını bu kavramlar üzerinden oluşturduk. Her üyemiz ve misafirimiz bu değerlere inandığı ve uğrunda çaba sarf ettiği ölçüde çalışmalarımızla toplumu ileriye taşıyacak, bu sayede herkesçe kabul gören kurum kültürü, aidiyet duygusu ve kimlik vurgusuyla temelleri sağlamlaştıracağız” dedi.

Anadolu coğrafyasının kadim kenti, bir medeniyetin merkezi olan Elbistan’ın, İstanbul’da en güzel şekilde temsil edilmesinin en öncelikli konuları olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan; “Doğduğumuz yerden güç alarak, Esnafımızı, memurumuzu, amirimizi, gençlerimizi, gönül dostlarımızı kitap kahvemizde bir araya getireceğiz. Hemşerilerimizin engin fikir ve bilgilerinden yararlanacağız. Kitap Kahvemizin dostluk, kardeşlik ve muhabbetimizi artırmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, bugünümüzün yarınlara ışık tutmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Elbistanlılar-Der Kitap Kahve’nin açılış kurdelesi kesildi.