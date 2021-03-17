Elbistanlılar 1 metreküp su için ne kadar ödüyor?

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ) resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre il genelinde 5 farklı tarife uygulanıyor. Elbistan da Afşin, Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleriyle birlikte 2.grupta yer alıyor. Fiyatlandırma ise, 3 ayrı kademede yapılıyor. Tarife grubuna göre içme suyu Elbistan’da 0-15 metreküp arası tüketim için metreküp başına 1 lira 89 kuruştan fiyatlandırılıyor. 2.kademede ise 16-30 metreküp arası tüketimi kapsıyor. Bu kademedeki su tüketimi ise 1.kademenin yüzde 50 fazlası üzerinden hesaplanıyor. Böylelikle 2.kademe için su kullanım bedeli 2 lira 84 kuruşa yükseliyor. 31 metreküp ve üzeri tüketim için ise, 1.kademenin yüzde 75 fazlası baz alınıyor. Bu kademedeki güncel fiyat ise 3 lira 31 kuruştan hesaplanıyor. Bu fiyatlara katma değer vergisi (KDV) eklendiğinde ise Elbistanlılar, kademe sırasına göre 2 lira 23 kuruş, 3 lira 34 kuruş ve 3 lira 90 kuruştan içme suyu kullanmış oluyor.

Faturalandırma işleminde ise, 2 ayrı kalem daha yer alıyor. Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ve çevre temizlik vergisi kalemleri de faturaya ekleniyor. KSUB olarak yer alan bu kalemdeki ücretlendirme ise ait olduğu tarife grubunun su tüketim bedelinin yüzde 35’i olarak uygulanıyor.

İşyerleri için de farklı bir tarifeden hesaplama yapılıyor. İşyerlerindeki fiyatlandırma 2 farklı tarife üzerinden belirleniyor. 0-10 metreküpe kadar KDV dahil 2,23 kuruştan hesaplanan tüketim, 11 metreküp ve üzerinde ise 5 TL’ye ulaşıyor.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin açıkladığı güncel rakamlara bakıldığında en pahalı suyu Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki vatandaşlar tüketiyor. Andırın, Ekinözü, Göksun, Çağlayancerit ve Nurhak’ta yaşayan vatandaşlar ise, 1.kademedeki tüketim için suyun metreküpüne KDV hariç 1 lira 62 kuruş ödüyor. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki aboneler 95 kuruş, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki aboneler ise 68 kuruştan su tüketiyor.