Elbistanlı yüksek mühendise ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü

Yaşlılık Konseyi Derneği, (TÜRYAK) her yıl düzenlediği ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülünü Almanya’da yaşayan Elbistanlı makine yüksek mühendisi Abdullah Eldelekli’ye verdi.

TÜRYAK’ın verdiği ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü sahipleri belli oldu. TÜRYAK, bu yıl iş dünyası, akademiysen, sanatçı ve topluma mal olmuş kişilerden oluşan 30 isme ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü verdi. ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülleri, sahiplerine İstanbul’da düzenlenen görkemli törenle verildi. Ödül alan kişilerden biri de Almanya’da yaşayan makine yüksek mühendisi Abdullah Eldelekli oldu. 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Eldelekli, 1969 yılında Almanya’ya yerleşti. Almanya’da çeşitli Türk sivil toplum örgütlerinin kuruluşunda önderlik etti ve başkanlığını yapan Eldelekli, bu ülkedeki 42 hastane projesinde yer aldı.