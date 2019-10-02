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Elbistanlı yüksek mühendise ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü

Almanya’da yaşayan Elbistanlı makine yüksek mühendisi Abdullah Eldelekli, TÜRYAK tarafından ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülüne layık görüldü.

Elbistanlı yüksek mühendise ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü
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Yaşlılık Konseyi Derneği, (TÜRYAK) her yıl düzenlediği ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülünü Almanya’da yaşayan Elbistanlı makine yüksek mühendisi Abdullah Eldelekli’ye verdi.

TÜRYAK’ın verdiği ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü sahipleri belli oldu. TÜRYAK, bu yıl iş dünyası, akademiysen, sanatçı ve topluma mal olmuş kişilerden oluşan 30 isme ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü verdi. ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülleri, sahiplerine İstanbul’da düzenlenen görkemli törenle verildi. Ödül alan kişilerden biri de Almanya’da yaşayan makine yüksek mühendisi Abdullah Eldelekli oldu. 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Eldelekli, 1969 yılında Almanya’ya yerleşti. Almanya’da çeşitli Türk sivil toplum örgütlerinin kuruluşunda önderlik etti ve başkanlığını yapan Eldelekli, bu ülkedeki 42 hastane projesinde yer aldı.

Gençliğe verdiği önemle özellikle Almanya’da Türklerin sevgisini ve saygısını kazanan Eldelekli, maddi sorun yasayan gençlerin elinden tuttu. Eldelekli’nin, bir kızı mimar, bir kızı inşaat mühendisi ve oğlu da müzisyen olan Abdullah Eldelekli, üniversiteyi Elbistan Belediyesi’nin bursu ile okudu. Öğrencilik yaşamı gibi iş yaşamı da başarılı geçmiş bir Elbistanlı olan Eldelekli,  çok sayıda işadamı ve sosyal hizmet gönüllüleri ile birlikte 2003 yılında kurulan TÜRTAK’ın 2019 yılı ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ları’ arasında yerini aldı.






Yerel Manşetler
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Halil 19 saat önce

Sayın Eldeleklioğlu’na yaşamı boyunca başarılar dilerim... Elbistan ‘da iyi işler yapanların sayısı çoğalması dileğiyle

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Emine Kaya 19 saat önce

Kendisi de tam bir aile düşkünüdür. Kardeşlerine hep sahip çıkmıştır. İş yoğunluğu olmasa hergün arayıp hal hatır sorar öyle de Kadir kıymet bilir bir insandir. Cömert gözü gönlü bol bir şahsiyet.

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Serkan 17 saat önce

Bizim memlekete emek etti mi ki ödül veriliyor Avrupa da çalışan a Türkiye’den ödül vermek saçma önce milli olmak millete hizmet vermek şart az para da olsa memlekete hizmet etmek lazım

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