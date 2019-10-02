Elbistanlı yüksek mühendise ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü

Yaşlılık Konseyi Derneği, (TÜRYAK) her yıl düzenlediği ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülünü Almanya’da yaşayan Elbistanlı makine yüksek mühendisi Abdullah Eldelekli’ye verdi.
TÜRYAK’ın verdiği ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü sahipleri belli oldu. TÜRYAK, bu yıl iş dünyası, akademiysen, sanatçı ve topluma mal olmuş kişilerden oluşan 30 isme ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülü verdi. ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ ödülleri, sahiplerine İstanbul’da düzenlenen görkemli törenle verildi. Ödül alan kişilerden biri de Almanya’da yaşayan makine yüksek mühendisi Abdullah Eldelekli oldu. 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Eldelekli, 1969 yılında Almanya’ya yerleşti. Almanya’da çeşitli Türk sivil toplum örgütlerinin kuruluşunda önderlik etti ve başkanlığını yapan Eldelekli, bu ülkedeki 42 hastane projesinde yer aldı.
Gençliğe verdiği önemle özellikle Almanya’da Türklerin sevgisini ve saygısını kazanan Eldelekli, maddi sorun yasayan gençlerin elinden tuttu. Eldelekli’nin, bir kızı mimar, bir kızı inşaat mühendisi ve oğlu da müzisyen olan Abdullah Eldelekli, üniversiteyi Elbistan Belediyesi’nin bursu ile okudu. Öğrencilik yaşamı gibi iş yaşamı da başarılı geçmiş bir Elbistanlı olan Eldelekli, çok sayıda işadamı ve sosyal hizmet gönüllüleri ile birlikte 2003 yılında kurulan TÜRTAK’ın 2019 yılı ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ları’ arasında yerini aldı.
Sayın Eldeleklioğlu’na yaşamı boyunca başarılar dilerim... Elbistan ‘da iyi işler yapanların sayısı çoğalması dileğiyle