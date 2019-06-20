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Elbistanlı uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görev yapan 27 yaşındaki Elbistanlı uzman çavuş Mehmet Kirik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elbistanlı uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görev yapan 27 yaşındaki Elbistanlı uzman çavuş Mehmet Kirik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 yıl önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan 27 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Kirik’in, düşmeye bağlı olarak bacağındaki çapraz bağlar koptu. Bir süredir Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kirik, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Elbistan’a gönderilen Kirik’in cenazesinin, 21 Haziran 2019 Cuma günü defnedileceği öğrenildi.

Bekâr olduğu bildirilen Mehmet Kirik için askeri tören düzenleneceği belirtildi.


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