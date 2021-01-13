Elbistanlı Uzman Çavuş Resulayn’daki EYP patlamasında yaralandı

Kısa'nın tedavisine Ankara’da devam edilirken, ailesi tarafından ise kan ihtiyacı bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kan ihtiyacı ile ilgili, "B RH Negatif kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan verebilecek gönüllü kişilerin herhangi bir hastalığı ve kronik rahatsızlığı olmaması şartlarını sağlayanların hastaneye veya Çankaya Kan Merkezine hasta adı-soyadı ve hastane adını (Ankara GATA) yazdırarak kan vermelerini rica ederiz. Yardımcı olan emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Resulayn kentinde askerlerin arazi tarama faaliyetlerinde bulunduğu sırada, terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklanmış EYP infilak etti. Patlamada 2 askerimiz yaralandı. Yaralanan askerlerden birinin Elbistanlı Uzman Çavuş Ahmet Ali Kısa (23) olduğu öğrenildi.

Yaralı askerlerimiz olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yapılan Elbistanlı Uzman Çavuş Ahmet Ali Kısa tedavisinin devamı için Ankara'ya sevk edildi.