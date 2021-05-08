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Elbistanlı uzman çavuş mayın patlaması sonucu yaralandı

Elbistanlı uzman çavuş Cuma Kaya, Pençe-Yıldırım harekatı esnasında teröristlerin önceden yerleştirdiği mayının patlaması sonucu yaralandı.

Elbistanlı uzman çavuş mayın patlaması sonucu yaralandı
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Elbistanlı uzman çavuş Cuma Kaya, Pençe-Yıldırım harekatı esnasında teröristlerin önceden yerleştirdiği mayının patlaması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan'a bağlı Taşburun Mahallesi nüfusuna kayıtlı uzman çavuş Cuma Kaya, Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK'lı teröristlere yönelik olarak düzenlediği Pençe-Yıldırım harekatı çerçevesinde arama tarama faaliyeti esnasında mayın patlaması sonucu yaralandı.
Kaya, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi.
Yaralı uzman çavuşun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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