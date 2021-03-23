Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Adatepe Barajı sulama projesinde 2021 hedefi belli oldu
Adatepe Barajı sulama projesinde 2021...
Eksikliği hissedilen 2 önemli proje daha yatırım programına alındı
Eksikliği hissedilen 2 önemli proje...
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri öğrencilerimizin pırıltısını artıracak”
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri...
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya geldi
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya...
banner162

Elbistanlı uzman çavuş kalbine yenildi

Şanlıurfa’da görev yapan Elbistanlı uzman çavuş İdris Öztürk (25), iznini geçirmek için gittiği İstanbul’daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Elbistanlı uzman çavuş kalbine yenildi
banner167

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da görev yapan ve aslen Elbistan’a bağlı Gündere (Evliya) Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki uzman çavuş İdris Öztürk, iznini geçirmek amacıyla ailesinin yaşadığı İstanbul’a gitti. Burada evde iken kalp krizi geçiren Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 yıldır TSK’da görev yapan ve bekar olan Öztürk’ün cenazesi, İstanbul’dan Elbistan’a getirildi. Öztürk’ün cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Hocazade Mezarlığı’na defnedilecek.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistanlı Uzman çavuş Kalbine Yenildi