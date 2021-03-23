Elbistanlı uzman çavuş kalbine yenildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da görev yapan ve aslen Elbistan’a bağlı Gündere (Evliya) Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki uzman çavuş İdris Öztürk, iznini geçirmek amacıyla ailesinin yaşadığı İstanbul’a gitti. Burada evde iken kalp krizi geçiren Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 yıldır TSK’da görev yapan ve bekar olan Öztürk’ün cenazesi, İstanbul’dan Elbistan’a getirildi. Öztürk’ün cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Hocazade Mezarlığı’na defnedilecek.