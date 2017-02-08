Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistanlı Uzman Çavuş, Fırat Kalkanı’nda yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden birinin Elbistanlı Uzman Çavuş Cuma Binbuğa (25) olduğu öğrenildi.

Bu haber kez okundu.

Elbistanlı Uzman Çavuş, Fırat Kalkanı’nda yaralandı
 Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden birinin Elbistanlı Uzman Çavuş Cuma Binbuğa (25) olduğu öğrenildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde görevliyken yaklaşık 3 ay önce geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na dahil olan Uzman Çavuş Binbuğa’nın Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 169 gün önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor. Harekatın en kritik noktalarından biri olan Suriye'nin El Bab kentini DEAŞ’lı teröristlerden temizlemek için sabah saatlerinde yürütülen operasyonlar sırasında DEAŞ'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 2 asker şehit oldu, 15 asker ise yaralandı. Öğleden sonra ise DEAŞ’lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirdiği saldırıda 2 asker daha şehit düştü. Yaralanan askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şehit askerler ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

El Bab’ın tamamen kuşatılmasını sağlayan operasyon kapsamında yaralanan askerlerden birinin 25 yaşındaki Elbistanlı Uzman Çavuş Cuma Binbuğa olduğu bildirildi. Aslen ilçeye bağlı Uncular Mahallesi doğumlu olan Binbuğa’nın yaklaşık 3 aydır Fırat Kalkanı Harekatı’nda görev yaptığı öğrenildi. Bekar olduğu bildirilen Uzman Çavuş Cuma Binbuğa’nın tedavisinin Kilis Devlet Hastanesi’nde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı Uzman Çavuş Binbuğa’nın ailesinin de Kilis’e gittiği belirtildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner25

banner55