Elbistanlı Uzman Çavuş, Fırat Kalkanı’nda yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden birinin Elbistanlı Uzman Çavuş Cuma Binbuğa (25) olduğu öğrenildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde görevliyken yaklaşık 3 ay önce geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na dahil olan Uzman Çavuş Binbuğa’nın Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 169 gün önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor. Harekatın en kritik noktalarından biri olan Suriye'nin El Bab kentini DEAŞ’lı teröristlerden temizlemek için sabah saatlerinde yürütülen operasyonlar sırasında DEAŞ'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 2 asker şehit oldu, 15 asker ise yaralandı. Öğleden sonra ise DEAŞ’lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirdiği saldırıda 2 asker daha şehit düştü. Yaralanan askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şehit askerler ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

El Bab’ın tamamen kuşatılmasını sağlayan operasyon kapsamında yaralanan askerlerden birinin 25 yaşındaki Elbistanlı Uzman Çavuş Cuma Binbuğa olduğu bildirildi. Aslen ilçeye bağlı Uncular Mahallesi doğumlu olan Binbuğa’nın yaklaşık 3 aydır Fırat Kalkanı Harekatı’nda görev yaptığı öğrenildi. Bekar olduğu bildirilen Uzman Çavuş Cuma Binbuğa’nın tedavisinin Kilis Devlet Hastanesi’nde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı Uzman Çavuş Binbuğa’nın ailesinin de Kilis’e gittiği belirtildi.