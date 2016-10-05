Elbistanlı Uzman Çavuş, Fırat Kalkanı Harekâtında yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye’nin Ziyara bölgesinde görev yapan Elbistanlı Uzman Çavuş Mustafa Aktaş’ın, DAEŞ’e bağlı teröristlerle girilen çatışmada yaralandığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 43. gününde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DAEŞ arasında çatışmalar sürerken, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ hedefleri vuruluyor. TSK'nın ateş desteğini alan ÖSO'nun, Suriye’nin Çobanbey kasabası (RAİ) ile Azez ilçesi kırsalındaki ilerleyişi sürüyor. TSK, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla belirlenen DAEŞ hedefleri aralıklarla vuruluyor. Çatışmaların sürdüğü RAİ ve Azez kırsalına sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan çok namlulu roketatar (ÇNRA), fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla bombalamayı sürdürüyor.

Terör örgütü DAEŞ üyelerinin bu sabah gerçekleştirdiği sızma girişiminde acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerle, ÖSO tarafından kontrol edilen Ziyara'ya sızma girişiminde bulunan DEAŞ terör örgütü üyeleri ile arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 3 asker de hafif şekilde yaralandı. 18 DAEŞ’li teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralanan askerlerden birinin Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mustafa Aktaş olduğu bildirildi. Aktaş ve diğer 2 yaralı askerin Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Aktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.