Elbistanlı ustayı, ecel otogarda yakaladı

Elbistan’dan İzmir’e çalışmaya giden 34 yaşındaki Izgınlı inşaat işçisini ecel, memleketine dönüş yapmak için otogarda bilet almak istediği sırada yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki Mutlu Alış isimli inşaat işçisi, bir süre yurtdışında çalıştıktan sonra memleketine döndü. Alış, bir süre sonra İzmir’de iş buldu. 15 gün önce İzmir’e giden ve burada çalışmaya başlayan Alış, tekrar Elbistan’a dönmeye karar verdi. Bilet almak için otogara giden Alış, burada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ilk müdahalede bulunduğu talihsiz işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.