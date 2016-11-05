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Elbistanlı ustayı, ecel otogarda yakaladı

Elbistan’dan İzmir’e çalışmaya giden 34 yaşındaki Izgınlı inşaat işçisini ecel, memleketine dönüş yapmak için otogarda bilet almak istediği sırada yakaladı.

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Elbistanlı ustayı, ecel otogarda yakaladı

Elbistan’dan İzmir’e çalışmaya giden 34 yaşındaki Izgınlı inşaat işçisini ecel, memleketine dönüş yapmak için otogarda bilet almak istediği sırada yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki Mutlu Alış isimli inşaat işçisi, bir süre yurtdışında çalıştıktan sonra memleketine döndü. Alış, bir süre sonra İzmir’de iş buldu. 15 gün önce İzmir’e giden ve burada çalışmaya başlayan Alış, tekrar Elbistan’a dönmeye karar verdi. Bilet almak için otogara giden Alış, burada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ilk müdahalede bulunduğu talihsiz işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 1 kız, 1 de erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Alış’ın ani ölümü, yakınlarını da yasa boğdu.

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vatandaş 2 ay önce

çoluk çocuğunun rızkı için gurbete giden bu gardeşimizi cenabı Allah şehitler makamına ilhak eylesin

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Alparslan taşolar 2 ay önce

Allahrahmet eylesin güzel iyi kalpli arkadaşım kimseyi incitmedinn mekanın cennet olsun tüm ailesine başşağlı dilerimm Ankara

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Ferit tontus 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı çennet olsun

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Mehmet sert 2 ay önce

Tanıdığım bir arkadaştı mekanı cennet olsun

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Gökhan YALCİN 2 ay önce

Allah rahmet etsin.kederli ailesinin basit sağolsun. Cok iyi bir komşuydu.

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Hacibayram Doğan 2 ay önce

Sevgili arkadaşımız ve kardeşimizin Mutlu ALIŞ'in ölümü hepimizi çok üzdü.Allah'tan rahmet diliyorum ve kederli ailesine sabir dilerim

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Fatih Turgay tap 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Turgay kök 2 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin arkadaşimizdi mekanı cennet olsun

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