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Elbistanlı tır şoförü, trafik kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Elbistanlı tır şoförü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elbistanlı tır şoförü, trafik kazasında hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Elbistanlı tır şoförü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 48 yaşındaki Elbistanlı şoför Süleyman Şahin, İstanbul seferinden döndükten sonra kullandığı tırı Nizip ilçesinde park etti. Park ettiği aracından inen Süleyman Şahin, yemek yemek için yolun karşısında bulunan lokantaya gitmek isterken, cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Süleyman Şahin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Nizip Devlet Hastanesinde durumu daha da ağırlaşan Süleyman Şahin, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sevk sırasında kalbi duran talihsiz şoför, ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Hayatını kaybeden tır şoförünün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, Elbistanlı tır şoförünün ölümüne neden olan aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

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