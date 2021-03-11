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Elbistanlı tekvandocu uluslararası turnuvada ülkemizi temsil edecek

Elbistanlı milli sporcu adayı 12 yaşındaki Yaşar Celil Yeşilbaş, 8.Uluslararası Türkiye Açık Yaş Tekvando Turnuvası’nda ülkemizi temsil edecek.

Elbistanlı tekvandocu uluslararası turnuvada ülkemizi temsil edecek
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Elbistanlı milli sporcu adayı 12 yaşındaki Yaşar Celil Yeşilbaş, 8.Uluslararası Türkiye Açık Yaş Tekvando Turnuvası’nda ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programında yer alan 8. Uluslararası Türkiye Açık Yaş Tekvando Turnuvası, İstanbul’da gerçekleştirilecek. Elbistanlı milli sporcu adayı 12 yaşındaki Yaşar Celil Yeşilbaş yıldızlar kategorisinde 41 kilogramda ülkemizi temsil edecek.

Milli sporcu adayı Yaşar Celil Yeşilbaş, İstanbul’da düzenlenecek uluslararası spor organizasyonu öncesinde Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti. Genç sporcuya ziyaretinde Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alparslan Ceran ile antrenörü Ahmet Maskar da eşlik etti.  

Kaymakam Demir, ziyarette yaptığı değerlendirmede Yeşilbaş’a başarılar dileyerek, “Genç sporcumuzun kazanacağı bu yarışma ile ilçemize ve ülkemize yaşatacağı gururu şimdiden heyecanla bekliyoruz” dedi.

Yeşilbaş ise, turnuvaya çok iyi hazırlandığını, ülkemizi ve Elbistan’ı en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

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