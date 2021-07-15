Elbistanlı şube müdürünün görevden alınmasına tepki yağıyor

Elbistan ve çevrede balıkçılıkla ilgili önemli çalışmalara imza attı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Elbistanlı hemşerimiz Orhan Bülbül, başta Elbistan olmak üzere il genelinde balıkçılıkla ilgili birçok proje ve başarılı çalışmaya imza attı. Elbistan, Nurhak, Ekinözü gibi ilçelerdeki alabalık başta olmak üzere balık popülasyonun korunması için denetim faaliyetleri ile balık bırakma programlarında hep ön safta yer alan Bülbül, bu yönüyle de vatandaşların beğeni ve takdiri ile karşılandı. Bülbül, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Bozkurt tarafından. 2014 yılından beri sürdürdüğü şube müdürlüğü görevinden herhangi bir gerekçe gösterilmeden alındı. Bülbül’ün görevden alınması, başta Elbistan olmak üzere il genelindeki vatandaşlar ve balıkçılık sektörünün ciddi tepkisi ile karşılaştı.

“Hiçbir gerekçe yok”

Kahramanmaraş İçsu Üretici ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Aras, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Orhan Bülbül, yaklaşık 25 yıldır ilimizde görev yapmakta ve 2014 yılından beri de şube müdürlüğü görevini üstlenmektedir. Bu gün övünerek savunduğumuz Kahramanmaraş su ürünleri sektörünün temelini atan, her alanda üreticinin yanında olan ve üretime yön veren, bilinçli balık avcılığında Kahramanmaraş’ta olumlu bir algı oluşturan, İstanbul ilinden sonra en çok denetim yaptıran ve bakanlıktan teşekkür ile taltif edilen Şube Müdürü Orhan Bülbül, Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Bozkurt tarafından keyfi ve kendi isteğiyle görevinden alınmıştır. Ne bir soruşturma nede bir araştırma yok. Bilgi belge yok” dedi.

‘Canım istedi aldım”

Bu konuda diğer kooperatif ve dernek başkanlarından oluşan 21 kişi ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Bozkurt’un makamına gittiklerini belirten Aras, “Bozkurt’tan beklemediğimiz ve bir il müdürüne yakışmayan ve bizlere hakaret niteliğinde cümleler duyduk. Kendisi bize, “Canım istedi, onun için aldım kardeşim” dedi. Ardından da, “Kalem benim elimde yaparım” cümlesini kurdu. Bunu esefle kınıyoruz. Valiliğimizden gereğini bekliyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki Su Ürünleri Bölümünün bir ay önce kapanması sektörümüzde birinci şok etkisi yaratırken, Şube Müdürü Orhan Bülbül’ün de müdürlükten alınması sektörümüzde ikinci bir şok etkisi yaratmıştır.

“Bu işin peşini bırakmayacağız”

Bizler Kahramanmaraş su ürünleri sektörü temsilcileri olarak şube müdürümüzün arkasındayız. Çünkü bizler bu şube müdürümüzden şikayetçi değiliz ve memnunuz. Valilik makamından: şube müdürümüze yapılan bu iftiraya varan yanlışlıktan dönülerek şube müdürümüzün görevinin iadesini sektör olarak talep ediyoruz. Bu konuyu gerek adli, gerekse idari, gerekse de bakanlık seviyesinde takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.