Elbistanlı sporcular, Muah Thai’de 3 bölge derecesi kazandı

Besnili Şehitler Anısına Doğu ve Güneydoğu Muay Thai Şampiyonası, Besni Kaymakamlığı, Besni Belediye Başkanlığı ve Besni Dokan Spor Kulübü organizesinde 220 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Besni Spor Salonunda düzenlenen şampiyona, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Besni Belediye Başkanlığının mehteran takımının gösterisini yapmasının ardından şehit yakınlarına Besni Dokan Spor Kulübü tarafından plaket takdim edildi. Besnili Şehitler Anısına Doğu ve Güneydoğu Muay Thai Şampiyonasına, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Sivas olmak üzere 8 ilden toplam 220 sporcu katıldı. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü sporcuları da Kahramanmaraş’ı temsilen şampiyonada mücadele etti. Şampiyonaya, kulüp antrenörü Kadir Köseoğlu eşliğinde üç sporcu katıldı. Maçlar sonucunda kulüp sporcuları Resul Yılmaz 60 kiloda bölge birincisi, Salih Akkan 67 kiloda bölge ikincisi ve Oğuzhan Bayazıt da 50 kiloda bölge üçüncüsü oldu.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, başarılarından dolayı genç sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Kurum olarak muay thai, wushu, kungfu , güreş, taekwondo, geleneksel Türk okçuluğu alanlarında kurs faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Doğan, 2020 yılı içerisinde muay thai alanında Türkiye Şampiyonasına, taekwondo alanında Balkan Şampiyonasına katılmayı planladıklarını söyledi.

Doğan, sağlıklı yaşam için sporun önemine değinerek tüm gençleri spor kurslarına katılmaları için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’ne davet etti.

