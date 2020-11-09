Elbistanlı sporcu İzmir depreminin simgesi Ayda için koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve bu yıl N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen 42'nci İstanbul Maratonu sona erdi. Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez halk koşusunun olmadığı yarışta sporcular 42 kilometre için ter döktü. Sporcuların birçoğu İzmir'i etkileyen depremde yaşamı kaybedenler ve depremzede vatandaşlar için koştuklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl koşulan Elbistan Afşin Ekinözü Ultramaratonu Türkiye Şampiyonası’nın erkekler 40 yaş üstü kategorisinde birinci olan sporcu Hüseyin Pamuk, 42.İstanbul Maratonu’nda Elbistan’ı temsil etti.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce hazırlanan forma ile koşuya katılan Hüseyin Pamuk, bu önemli spor organizasyonunda Elbistan’ı temsil etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Elbistan’ı temsilen katıldığı maratonda, İzmir depreminden 91 saat sonra sağ kurtulan 3 yaşındaki Ayda bebek için koştuğunu belirten Pamuk, “İzmir’deki deprem, yüreklerimizi dağladı. Birçok vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremden 91 saat sonra canlı kurtulan Ayda bebek ise umudumuz oldu. Ben de tüm Türkiye’nin gönlünde yer edinen Ayda bebek için koştum” dedi.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz da, Pamuk’u tebrik ederek, “Hemşerimiz, çok anlamlı bir davranışa imza attı. Kendisini yürekten kutluyoruz” şeklinde konuştu.