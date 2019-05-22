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Elbistanlı ses sanatçısı Muharrem Aslan'dan iki yeni albüm

Avustralya Sidney UNSW Üniversitesi’nde müzik öğrencisi olan hemşehrimiz, özgün ve halk müziğimizin güçlü sesi Elbistanlı sanatçı Muharrem Aslan, 2019 yılında çıkardığı iki yeni albümüyle dinleyicilerinin ve sevenlerinin karşısına çıktı.

Elbistanlı ses sanatçısı Muharrem Aslan'dan iki yeni albüm

‘Bağlamayı ve kültürümüzü dünyaya tanıtmak ve sevdirmek benim en büyük gayemdir’ diyen Muharrem Aslan, 2019 yılında "İklimsiz Acılar" ve "Buluşmalar" adlı iki albüm çıkardı.
         Ülkenin tanınmış şairlerinin şiirlerini besteleyen ve albümlerinde yorumlayan Aslan, son albümü "İklimsiz Acılar" da söz ve müziği Elbistanlı şair, yazar Celalettin Kurt'a ait bir eseri de albümüne okudu. Daha önceleri de hemşehrimiz Celalettin Kurt'tan albümünde eserler okuyan Muharrem Aslan, albümünde batı ve Türk sazlarını bir araya getirerek, albümünde farklı ve lezzetli bir ses yakaladı. 2019 yılında "İklimsiz Acılar" adlı albümüyle birlikte çıkan "Buluşmalar" adlı albümü ise enstrümantal bir albüm. Batı caz orkestrası çalgılarıyla ve bağlama eşliğinde çalınan ezgiler iki farklı medeniyetin çalgılarıyla birleşmiş.

Elbistanlı özgün ve halk müziği sanatçısı Muharrem Aslan'ın şimdiye kadar çıkan albümleri ise şöyle:

2005 Gule Nisan (enstrumantal)

2009 Yedi iklim

2011 Tutsak Sevdalar

2018 Sustum

2019 iklimsiz Acılar

2019 Buluşmalar

 

 

 

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