Elbistanlı şehidin adını taşıyan operasyonda PKK’ya büyük darbe

Elbistanlı şehidin adıyla süren operasyonda Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında geçtiğimiz 17 Mayıs günü teslim olan Doğu Karadeniz'deki kalan 2 teröristten biri olan ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Düdükkanlı'nın ardından kalan 2. terörist 'Aras' kod adlı Aras Aslan da yemek yemek için girdiği HES şantiyesinde yakalandı. Yine Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timi son 4 yılda Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin kabusu oldu. Bölgede geçen yıldan beri İHA, SİHA, Sikorsky, Kobra ve Atak helikopterlerinin de katıldığı başarılı operasyonlarla PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu teröristleri büyük darbe yedi. Jandarma'nın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) ve JÖH timleri, Karadeniz dağlarını didik didik arayarak teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Bu çerçevede Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince 15 Mayıs Çarşamba günü başlatılan Elbistanlı 'Şehit Jandarma Pilot Yarbay Hilmi Özer Operasyonu devam ediyor.

Operasyon kapsamında Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü yaylası kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı adlı teröristin yer göstermeleri sonucunda Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 1 sığınak ile 4 depo bulundu. Depolarda 2 yıl önce Eren Bülbül'ün şehit edildiği gün evinden çalınan erzaklar da bulundu. Teslim olmasının ardından PKK'lı teröristin Karadeniz Yaylaları'ndaki sığınakları tek tek gösterdiği, son olarak Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalına getirilerek burada kullandıkları sığınak ve depoların yerlerini güvenlik güçlerine gösterdiği öğrenildi. Örgüt içinde 'Cudi Zaza' kod adlı PKK'lı Mehmet Yakışır'ın grubundan yer aldığı belirlenen teröristin Trabzon'un Maçka ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edilmesi olayları dahil 5 yıldır bölgede toplam 12 sivil ve güvenlik görevlisinin şehit edildiği tüm silahlı eylemlerde yer aldığı belirlendi.

Özer, 6 Temmuz 2016’da şehit olmuştu

Elbistanlı Jandarma Pilot Yarbay Hilmi Özer, yaklaşık 3 yıl önce helikopter kazasında şahadet şerbetini içmişti. Giresun'un Alucra ve Gümüşhane'nin Kozağaç jandarma karakollarındaki personeli ziyaret eden askeri rütbeliler ile eş ve çocuklarını taşıyan Sikorsky helikopterin Alucra İlçesi'ne bağlı Tohumluk Köyü yakınlarına düşmesi sonucu Özer ve 6 kişi daha şehit olmuştu.

















