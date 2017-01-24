Elbistanlı Sanatçı Dedeler, minik öğrencileri müzikle tanıştırıyor

Elbistanlı Sanatçı Hakan Dedeler, ‘Yaşasın Müzik Atölyesi’ çalışmaları kapsamında, anaokulu öğrencileri müzikle tanıştırıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Yaşasın Müzik’ Atölyesi çalışmaları kapsamında, Küçükçekmece Müzik Akademisi Yöneticisi Hakan Dedeler, anaokulu öğrencilerine temel müzik eğitimi vererek, enstrümanları tanıttı.

Minik öğrencilere Geleneksel Türk Müziği ve Klasik Batı Müziği eğitimi verdiklerini belirten Hakan Dedeler, “Burada minik öğrencilerimizle hem eğleniyor hem de bilgileniyoruz. Biz temel müzik eğitiminin yanı sıra onları bilgilendiriyoruz” dedi.

Çocukların müzik heyecanını görmenin çok güzel bir duygu olduğunu da dile getiren Hakan Dedeler, “Dinledikleri müziğin farkında değiller çoğu. Bunun farkına varıyorlar bizim sayemizde. Dinledikleri müzikte hangi enstrümanlar çalınıyor bunu anlayabiliyorlar. İşin içine drama da katıyoruz. Gözlerinizi kapatın diyorum mesela. Birisi tambur çaldıktan sonra bize, ‘Sanki çölde tek başıma yürüyorum’ demişti. Yetenekli öğrencileri keşfediyoruz. Yönlendirilmesi konusunda öğretmenleri ile görüşüyor, Onlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Şu ana kadar 20 farklı anaokulundan toplam 2000 öğrenciye ‘Eğitici Müzik Atölyesi - Müzik Kültürü Çalışmaları’ eğitimleri verildi. Yapılan atölyelerde Küçükçekmeceli minikler müzikle tanışmanın keyfini yaşadı. İlk kez bir enstrüman gören öğrenciler Hakan Dedeler ile keyifli dakikalar geçirdi.

Müziğe tutkun gençleri, konservatuara girmeleri için yetiştiren, gelecekte ulusal ve uluslararası alanda kariyer sahibi profesyonel müzisyen olmalarını amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, bu amaçları gerçekleştirmek için öğrencilerine Türk müzik kültürü, müzik teorisi, enstrüman eğitimi, koro ve orkestra gibi birçok alanda eğitim imkanı sunuyor. Müzik Akademisi ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı işbirliğiyle verilen eğitim, yılda 4 kur olmak üzere toplam 12 kurdan oluşup 3 yıl sürüyor. Müzik Akademisi’nde öğrenciler, müziğin pek çok dalında profesyonellerden eğitim alıyor.

Hakan Dedeler:

Elbistan doğumlu olan Hakan Dedeler, müzik eğitimine 2004’de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’nde başladı. Sivas’ta geçirdiği bir senelik sürenin ardından buradaki eğitimini yarıda bırakarak 2005 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam etti. Enstrüman olarak Tanbur sazını seçti.