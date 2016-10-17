Elbistanlı şair ve yazarlar, Büyükşehir’in hizmetlerini inceledi

Elbistanlı şair ve yazarlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaptığı hizmetleri inceledi.

Sinevizyon eşliğindeki hizmetlerle ilgili sunumla başlayan organize, Kaynarca Su Terfi Merkezi ve Sultan Korusu Grup Mahalleleri’ndeki asfalt çalışmalarının yerinde görülmesi ile son buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir, Elbistanlı şair ve yazarlarla Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yaptığı alt üstyapı hizmetlerinin anlatıldığı organizede bir araya geldi.

Pınarbaşı Kale Restoran’daki kahvaltının ardından katılımcılara sinevizyon eşliğinde sunum yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk, sosyal, sportif, kültürel, eğitim, ulaşım, yol ve diğer yatırımlara ilişkin geniş kapsamlı bilgiler aktardı.

Her hizmet başlığını detaylı bir şekilde anlatan ve görsellerle de sunumunu destekleyen Türk, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç’un selamlarını iletiyorum. İlk defa böyle bir toplantı ile bir araya geldik. Büyükşehir Belediyemizin Elbistan’daki çalışmalarını size anlatacağız. Elbistan’da neler yapıldı, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler neler yaptık, hangi eksikliklerimiz var ve neler yapmamız gerekiyor konuşmak ve değerli fikirlerinizi almak için bu toplantıyı düzenledik. İnşallah bu bir başlangıç olur. Sadece yazarlarımız ve şairlerimiz değil, diğer kurumlarda çalışan arkadaşlarımızla da bir araya geleceğiz” dedi.

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını kaydeden Türk, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Fen işleri, yol, su kaldırım gibi yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. Sportif alanda birçok dalda desteklerimiz oldu. Ultra maraton, geleneksel çocuk oyunları ve yaz okulu gibi organizelerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımıza destek olmaya çalıştık. Yine eğitim alanında meslek edindirme kursları açtık. Sosyal yardımlarımız bünyemizdeki personel aracılığı ile aralıksız olarak sürüyor. Mahalle muhtarlarımızla iç içe çalışmaya gayret ediyoruz. Çözüm Masası ile vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini yakından takip ediyoruz. Fen İşleri Dairemiz, ilçemizde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer alan caddelerde sıcak karışım asfalt çalışmasına devam ediyor. Son olarak Akbayır ve Bakış Mahallelerinde çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar 101.20 kilometre sıcak karışım asfalt, 82.30 kilometre birinci kat sathi kaplama asfalt, 151.50 kilometre ikinci kat sathi kaplama asfalt yol yapımı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, 151 bin 336 metrekare beton parke, 128.70 kilometre malzemeli bakım, 110.90 kilometre genişletme çalışması ve 111.70 kilometre de yama çalışması yapıldı. Parke taşı çalışmalarımız sürüyor. Okullarımızın çevre düzenlemesini yapıyoruz. Kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Türk, son olarak, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistanlılara en iyi hizmeti sunabilmek için tüm personelleri ile birlikte canla başla çalışmaktadır. Vatandaş odaklı hizmet politikamız, bundan sonra da devam edecektir” şeklinde konuştu.

Elbistanlı şair ve yazarlar, sunumun ardından söz alarak hizmetlerle ilgili eksiklikleri ve hatalı gördükleri noktaları dile getirdi. Yazar ve şairlerin sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir, ayrıca görüş ve önerileri de not etti.

Katılımcılar, buradan ilk olarak ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kaynarca Su Terfi Merkezi’ne geçti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir, şair ve yazarlara salgından sonra merkezde yapılan yenileme ve değişiklikleri anlattı. Organize, Sultan Korusu Grup Yolu başta olmak üzere diğer bölgelerdeki asfalt çalışmalarının incelenmesi ile son buldu.

Toplantı ve geziye katılan şair ve yazarlar, organizenin oldukça verimli geçtiğini belirttiler.



