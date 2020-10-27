Elbistanlı profesör, Nişantaşı Üniversitesi’nde göreve başladı

Elbistanlı Prof. Dr. Recep Kök, endüstri iktisadı (Mikroiktisat), finansal iktisat, oyun teorisi ve iktisadî düşünce alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. İktisadî düşünce sahasında yayımlanmış 3 adet, verimlilik alanında 7 adet olmak üzere toplam 10 adet eseri bulunan Kök’ün, ayrıca yurt dışı ve içinde yayımlanmış 14 adet kitap içi bölümü yazarlığı; yurt içi ve yurt dışında, doktora sonrası toplam 46 makale, 60 bildiri türü yayını mevcut. Bunlara ilâveten 3 proje sorumluğu ile yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde kongre, sempozyum ve çalıştay yürütücülüklerinde bulunan Kök, bilim heyetlerinde yer aldı. Toplam bitmiş araştırmalar kapsamında 46 adet lisansüstü tez danışmanlığıyla bilim insanı yetiştirmeye katkı sağlayan Kök, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli oldu. Prof. Dr. Kök, Nişantaşı Üniversitesi’nde tekrar akademik hayata geri döndü.

Prof. Dr. Recep Kök

1952 Elbistan ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak bulundu (1985-1990); 1986 yılında yüksek lisans eğitimini, 1990 yılında ‘Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik’ alanında doktora eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede öğretim üyesi kadrosunda çalışmaya devam etti (Yardımcı Doçent, 1991-1993 ve Doçent, 1993-1995). 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi kadrosuna geçiş yaptı. 2000 yılında ise İktisat Teorisi Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna yükseltildi ve atandı. Bilim Kurullarında bulunan Recep Kök, TÜBİTAK jüri üyeliği; Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proğramı Komisyon üyeliği, ulusal ve uluslar arası dergi ve kitap editörlüğü ve yayın kurulları üyelikleri ile dergi hakemliklerinde bulunmuş ve ‘International Economics Journal, Ekonomi-tek’ dergisinin 2012 yılından itibaren devam eden yayın kurulu üyeliği sürmektedir.

ABD’de iki kısa dönem (2003 ve 2008-2017 yılları içinde) yurtdışında bulunan Kök; Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversiyesi’nde (Türkistan) misafir öğretim üyeliği ve Uluslararası Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde (Almata) yönetim kurulu üyeliği yaptı (Eylül 2014-Ocak 2015). İzmir Türk Ocağı Başkanlığı (2012-2015) da yapan Kök, halen Türkiye Ekonomi Kurumu üyesi ve aynı kurumda Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.