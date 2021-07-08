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Elbistanlı Polis Başmüfettişi Bitlis İl Emniyet Müdürü oldu

Elbistanlı Polis Başmüfettişi Celal Özcan, son yayımlanan kararname ile Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Elbistanlı Polis Başmüfettişi Bitlis İl Emniyet Müdürü oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 33 ilin emniyet müdürlüklerine atama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürünün değiştiği belirtilerek ayrıca Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 emniyet hizmetleri sınıfında ve bir mülki idare amiri hizmetleri sınıfı olmak üzere 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldığı bildirildi.

Kararnameye göre Elbistanlı Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

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Elbistanlı Polis Başmüfettişi Bitlis İl Emniyet Müdürü Oldu