Elbistanlı PÖH Leyla Bulut, dönem birincisi oldu

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Karabük ve Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 500 kadın özel harekat öğrencisi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Emniyet Teşkilatına katılmaya hak kazandı. Kadın PÖH’ler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Zorlu eğitim sürecini, birincilikle bitiren Elbistanlı kadın polis harekat öğrencisi Leyla Bulut ise göğsümüzü kabarttı. Mezun olacak öğrencilerin yerlerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi Leyla Bulut mezunlar adına bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Teşkilata yepyeni bir kuvvet olarak 500 kadın polis katılıyor. 17 bin aday arasından bu 500 polisimizi seçtik. Buradaki kardeşlerimiz bugün eğitimlerini tamamladı. İleri seviye atış teknikleri gibi birçok konuda güçlü bir eğitim aldılar. Birazdan yemin ederek görev yerlerine dağılacaklar” dedi.

Mezun olan kadın özel harekat personeline seslenen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, “İnanıyorum ki sizler de bizim yüzümüzü yere eğdirmeyecek, bayrağı hep yukarı taşıyacaksınız. Size ağabey olarak tavsiyem... Annelerinizin, babalarınızın size öğrettiklerini unutmayın. Şu sözümü unutmayın; rutine kendinizi alıştırmayın. Ne öğrenmişseniz onun üstüne koymayı bilin. Bizim mesleğimiz disiplinsizlik ve ihmali kabul etmez. 1 saniyelik ihmaliniz hem canınıza hem bu milletin büyük acısına sebep verir. Birbirinizle arkadaşlığınızı kuvvetli yapın. Siz dünyanın en iyi özel harekatçılarısınız. Siz dünyanın en iyi keskin nişancılarısınız. Siz Türk'ün kıymetli kadınlarısınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezun olan kadın özel harekat personeli bir gösteri gerçekleştirdi. Dereceye giren ilk altı öğrenciye hediyelerinin verilmesi, yemin töreni ile sona erdi. Dönem birincisi olan Elbistanlı kadın PÖH Leyla Bulut’a hediye veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulut’un nereli ve kaç kardeş olduğunu sordu. Bulut, Bakan Soylu’nun eğitim nasıl geçti sorusuna ise, ‘Çok güzel geçti Sayın Bakanım’ şeklinde cevap verdi.







