Elbistanlı okçulardan turnuva başarısı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kahramanmaraş’ta geleneksel Türk okçuluğu turnuvası düzenlendi. Turnuvada ilçemizi Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü sporcuları temsil etti. Turnuva sonunda kulüp sporcularından Yusuf Yalçın, 9-12 yaş arası çayan bala kategorisinde birinci oldu. 13-15 yaş ediz bala kategorisinde ise Abdullah Berat Ağır 2.lik, Ceyda Münire Bölükbaşı ise 3.lük elde etti.



