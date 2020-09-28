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Elbistanlı okçulardan turnuva başarısı

Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü sporcuları, Kahramanmaraş’ta yapılan geleneksel Türk okçuluğu turnuvasından derecelerle döndü.

Elbistanlı okçulardan turnuva başarısı
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Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kahramanmaraş’ta geleneksel Türk okçuluğu turnuvası düzenlendi. Turnuvada ilçemizi Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü sporcuları temsil etti. Turnuva sonunda kulüp sporcularından Yusuf Yalçın, 9-12 yaş arası çayan bala kategorisinde birinci oldu. 13-15 yaş ediz bala kategorisinde ise Abdullah Berat Ağır 2.lik, Ceyda Münire Bölükbaşı ise 3.lük elde etti.


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Elbistanlı Okçulardan Turnuva Başarısı
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