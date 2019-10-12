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Elbistanlı okçular, Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor

Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü, Türkiye Okçuluk Şampiyonası’nda Kahramanmaraş’ı temsil edecek.

Elbistanlı okçular, Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun ilk resmi faaliyeti olan minikler yıldızlar ve gençler kategorisindeki Türkiye Okçuluk Şampiyonası, 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Okçular Vakfı’nda yapılacak. Şampiyonaya, Kahramanmaraş’ı temsilen katılmaya hak kazanan Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü Antrenörü Halil Kozanoğlu, önemli organizasyonda başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Sporcularının son hazırlıklarını yaparak İstanbul’da başarı elde etmek için gereken motivasyonu verdiğini belirten Kozanoğlu, 6 sporcu ile katılacakları şampiyonada Kahramanmaraş’ı temsil etmenin gururunu taşıdıklarını vurguladı.






Yerel Manşetler
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